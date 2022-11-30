Силы ПВО уничтожают примерно 80% вражеских целей, – Залужный

Широкомасштабная война в Украине длится уже 9 месяцев. На сегодняшний день наши силы ПВО уничтожают примерно 80% вражеских целей.

Таким образом, наши защитники спасают жизни украинцев. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Как умело работает украинская ПВО

По словам Залужного, за 9 месяцев широкомасштабной войны радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено более 240 тысяч воздушных целей противника. Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами.

Это сотни тысяч спасенных жизней, сохранившаяся инфраструктура. И это показатель высокого мастерства наших воинов. Горжусь, благодарю за службу и поздравляю с профессиональным праздником военнослужащих и работников радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!

– поздравил с праздником Главнокомандующий ВСУ.

Кстати, начальник управления командования подготовки радиотехнических войск и специальных войск бригадный генерал Михаил Донченко также рассказал, что на сегодняшний день боевые способности радиотехнических войск позволяют выявлять и выдавать боевую информацию огневым средствам с эффективностью, позволяющей уничтожать до 80% воздушных целей противника.

"Это достаточно высокий процент, учитывая потери, и особенно – в первую неделю широкомасштабной войны. Тем более, что в этой войне впервые радиотехнические войска стали выполнять не присущие им ранее функции. Война заставила учиться на ходу, непосредственно в боевых условиях овладевать наукой, выявлять сложные высокоскоростные цели, нетипичные для радиотехнических войск. И, как видим, с этой задачей мы с честью справляемся", – сообщил Донченко.

Еще одной особенностью этой войны стало то, что радиотехнические войска являются и активными участниками огневого поражения воздушных целей. Так, стрелками-зенитчиками подразделений РТВ из переносных зенитно-ракетных комплексов уже уничтожено около 20 крылатых ракет и до полусотни БПЛА разного назначения, в том числе "Ланцет", "Куб", "Лейер" и другие.

Напомним, что ранее воздушные силы рассказали о проблемах с защитой неба Украины.

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