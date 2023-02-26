Прошло 40 дней со дня трагедии: Залужный показал фото с Монастырским и Ениным в первые дни войны
Источник:Валерий Залужный
От гибели руководства МВД прошло уже 40 дней. Валерий Залужный опубликовал щемящие воспоминания о Денисе Монастырском и Евгении Енине.
Главнокомандующий ВСУ заявил, что Монастырский и Енин – навсегда в его памяти. Залужный выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе в Броварах и подчеркнул, что разделяет их боль.
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В моей памяти Денис и Женя останутся навсегда. Эта фотография сделана в первые дни открытой войны с Россией. Я чувствовал от них колоссальную моральную поддержку и профессиональную помощь. Это невосполнимая потеря для всего государства и лично для меня,
– заявил Залужный.
Фотография, сделанная в первые дни полномасштабного вторжения / Фото с телеграмму Валерия Залужного
Трагедия в Броварах – главное
- Трагедия произошла 18 января 2023 года.
- Вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, упал в Броварах. Среди погибших – глава МВД Денис Монастырский, заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Руководство МВД по работе летело в одну из горячих точек.
- Простились с Монастырским 21 января в Украинском доме. В частности, участие в траурной церемонии приняли президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.