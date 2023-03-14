Непобедимые, – Залужный поздравил украинских добровольцев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в День добровольца поздравил защитников, волонтеров и всех украинцев. Он назвал украинцев нацией добровольцев и отметил их героизм на передовой и в тылу.

Об этом Главнокомандующий ВСУ написал в своем телеграмме. Он отметил роль добровольцев в освободительной войне против русских захватчиков.

Смотрите также Праздник ушедших защищать страну по зову сердца: День украинского добровольца

Преданность. Решительность. И искреннее стремление защищать Родину. Каждый день. Ежесекундно. Украинцы демонстрируют всему миру, что значит быть добровольцем,

– сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что, прежде всего, украинские добровольцы доказывают это в героических боях на передовой.

"В круглосуточном волонтерском труде. Помощью в тылу. По зову сердца, ради победы. Враг хочет нас сломать, но нация добровольцев – непобедима. Сегодня все мы, как никогда, сплочены и боремся за свою независимость", – подчеркнул он.

Что стоит знать о Дне добровольца