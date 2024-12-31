Могло произойти непоправимое, – Залужный поделился страшными историями из своего детства

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании, рассказал две ситуации из детства, когда его жизнь была под угрозой. Эти случаи едва не стали фатальными.

Свои воспоминания Залужный описал в книге "Моя война", сообщает 24 Канал. Он отметил, его родители некоторое время не имели собственной квартиры.

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История, которую Залужный знает с маминых слов

Во времена, когда экс-главнокомандующий был младенцем, его семья жила в съемной комнате. Отапливали ее печкой, которую топили углем или дровами. Она же служила плитой для приготовления пищи.

Зимой, одного морозного дня, мать должна была оставить Валерия одного. Тогда было привычным покупать для младенцев молоко и детские каши в так называемых детских столах.

"Не помню, далеко ли он был, но уверен, что сделать это с младенцем в морозную погоду было абсолютно невозможно", – рассказывает Залужный. Поэтому женщина разожгла печь, завернула младенца в одеяло и помчалась.

А возвращаясь, (мать – 24 Канал) увидела, что из окон комнаты уже пробивается густой дым. Еще минута промедления – и произошло бы непоправимое. Эту историю, я, слава богу, знаю лишь с маминых слов,

– делится экс-главнокомандующий.

Случай со ртутным градусником

Залужный вспомнил в книге и другую историю, которая случилась с ним где-то в трехлетнем возрасте. Во время вечерней суеты мальчик в какой-то момент остался без присмотра. Вдруг его внимание привлек интересный предмет, что отблескивал в свете лампочки.

"Словно заколдованный" малыш подходил все ближе к потенциальной опасности. "А я стоял и смотрел на тот незнакомый, странный, блестящий предмет. Прячьте такое от своих детей!" – предостерегает Залужный.

Вдруг его руки резко дернулись вперед, и, вместо прикоснуться к блестящей "цацке", толкнули табуретку.

Термометр упал и разбился об пол, а внимание ребенка привлекли образовавшиеся серебристые шарики. "За секунду маленькие пальчики ловят эти шарики и кладут их в рот. Один, два, три..." – вспоминает экс-главнокомандующий.

Пришел я в себя уже в больничной палате. Старые, страшные штативы для капельниц, жуткий запах больничного супа и бабушка рядом,

– рассказывает Залужный.

Подробнее о книге "Моя война"

Залужный начал работу над книгой в марте 2023 года, когда еще занимал должность главнокомандующего ВСУ. Редактированием рукописи занималась его жена.

"Моя война", стала первой частью трилогии. Она адресована молодежи и имеет целью показать, что настойчивость и желание могут помочь достичь любой цели в жизни.

Ранее 24 Канал уже рассказывал другие истории от экс-главнокомандующего. Когда Залужный ехал поездом домой 25 лет назад, гадалка предсказала будущую войну в Украине. Также он поделился воспоминаниями о своем детстве – родителях и бабушке с дедушкой, которые его воспитывали.