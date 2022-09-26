Я кричал целый час, – Залужный вспомнил эмоциональный момент за считанные недели до вторжения россии

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, известный своей сдержанностью и умением овладевать эмоциями, сорвался на командиров Вооруженных Сил. Произошло это за считанные недели до начала полномасштабного вторжения россии.

Об этом Залужный сказал в интервью свежему выпуску TIME. Кстати, именно иллюстрация с главнокомандующим ВСУ украсит новый выпуск газеты, которая поступит в продажу 10 октября.

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Редкий случай, когда Залужный вышел из себя

Этот эпизод, о котором рассказал сам Валерий Залужный, произошел в начале февраля, когда до вторжения россии оставались считанные недели. Тогда Украина решила провести амбициозные военные учения с привлечением тысяч военнослужащих ВСУ.

Их основные маневры должны были имитировать российскую атаку и выявить реальные пробелы в обороне Украины. Однако ряд командиров ВСУ, по мнению Залужного, отнеслись к учениям недостаточно серьезно.

Я кричал целый час. Я сорвался. Я объяснил им, что если они с этим не справятся (проведением учений максимально эффективно – 24 канал), последствия будут стоить нам не только жизней, но и нашей страны,

– вспомнил Залужный.

Как Украина готовилась к российскому вторжению

Главнокомандующий ВСУ также рассказал, что незадолго до войны украинские военачальники:

передислоцировали и замаскировали военную технику,

вывели войска и вооружение с баз, перемещая их по стране.

Такие маневры касались самолетов, танков, бронетехники, а также зенитных батарей, которые были критически важны для Украины, чтобы сохранить контроль над своим небом.

Запах войны ни с чем не спутаешь, и он уже висел в воздухе. Я опасался, что мы потеряем элемент неожиданности. Нам было необходимо, чтобы противник думал, что все мы дислоцированы на своих обычных базах, смотрим телевизор и постим в Facebook,

– сказал Залужный.

Он сумел удержать все маневры украинской армии в секрете. Добавим, что 24 февраля, несмотря на массированную ракетную атаку вс рф, Воздушные силы ВС Украины не понесли заметных потерь в самолетах, потому что командование знало о времени атаки россиян и подняло свою авиацию в воздух.

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