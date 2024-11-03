На фронте погибла влюбленная пара – медик "Валькирия" и боец "Берсерк" из 3 ОШБр

На фронте погибла санитарный инструктор эвакуационного отделения 3 отдельной штурмовой бригады Валентина "Валькирия" Нагорная. Полегла она за независимость Украины вместе со своим возлюбленным, бойцом этой же бригады Даниилом "Берсерком".

Об их смерти стало известно 3 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на медслужбу 3 ОШБр и волонтера Лилию Матвееву.

Смотрите также Врач, ушедший на фронт добровольцем: на войне погиб Андрей Рыбаков

Вместе "на щите"

"Наша посестра "Валькирия" – на щите. С началом Большой войны она присоединилась к ТрО "Азов" Киев. Спасала раненых в составе экипажей медицинской эвакуации и на стабилизационном пункте Третьей штурмовой", – сообщили в медслужбе 3 ОШБр.

Там также добавили, что "Валькирия" была примером достоинства, силы и всегда пыталась совершенствовать свои навыки.

Ее путь для всех нас является примером – путем отваги, решимости и постоянного движения вперед,

– вспоминают о "Валькирии" побратимы и посестры.

О том, что она погибла вместе с любимым, сообщила волонтер Лилия Матвеева.

"Вместе воевали, вместе любили, вместе "на щите"... Пусть ваши души будут всегда вместе. Навеки в строю!" – написала она.

О своем побратиме опубликовал воспоминания военнослужащий Роман Трохимец.

Познакомились в первые дни полномасштабной войны. Он уже тогда имел большой опыт боев с 2014 года. Между битвами за Киев учил всех медицине. Единственный из тех, кого лично помню, кто, как и я, также добровольно согласился лететь в Мариуполь – на задание в один конец,

– написал он.

По словам военного, "Берсерк" погиб от российского УАБа.