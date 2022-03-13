Вам нужно поучиться у нас, – Ким обратился к россиянам, которые не умеют бороться с режимами

Россияне продолжают плакать из-за закрытия инстаграма и санкций Запада против РФ, однако выходить на митинги массово не спешат. В борьбе за свои права и свободу им нужно поучиться у украинцев.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким после разговора с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

На тему Уникальные кадры: в России во время митинга арестовали велосипед

Ким говорит, что только теперь узнал, что в РФ есть нормальные люди, которые не смотрят пропаганду по телевизору.

С такими людьми даже можно общаться, они считают, что на Украину не стоило нападать. Они тоже понимают, что Путин "не в себе", и что это катастрофа для самой России,

– подчеркнул Ким.

По его словам, такие россияне искренне переживают за то, чтобы Украина выгнала отсюда российских оккупантов. Чтобы все захватчики убрались и уехали к себе.

Россияне спрашивают, что им делать, на что Виталий Ким посоветовал начинать сражаться.

Мы вот боремся всю жизнь, и все наши предки боролись. У нас непростая история, и она основана на том, что мы боремся за свою независимость. Я им говорю – наша сила в том, что мы всегда боремся за себя и свою землю и страну. А вам нужно поучиться этому у нас и начинать,

– заверил глава Николаевской ОВА.

Он считает, что россиянам нужно решить, как бороться за свои права, а не жить под указкой одного человека.

Обращение Виталия Кима к россиянам:

Добавим, что в России силовики бросают в автозаки всех. Арестовывают даже тех людей, которые не употребляют слово "война" и которых все "устраивает". Курьезное видео – смотрите по ссылке.