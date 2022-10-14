Знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи" залили томатным супом

В Лондоне в Национальной галерее картину Ван Гога "Подсолнухи" залили томатным супом. Это сделали активистки Just Stop Oil.

Инцидент произошел сегодня, 14 октября, около 11 утра. По сети распространилось соответствующее видео.

К теме Винсент Ван Гог: психическое расстройство, лучшие полотна и самоубийство

Картину Ван Гога залили томатным супом

На опубликованных кадрах можно увидеть, как две девушки вошли в галерею и вылили две банки томатного супа Heinz на знаменитую картину Ван Гога "Подсолнухи". Она была написана в 1888 году, а ее стоимость составляет 72,5 миллиона фунтов (более 39,7 миллиона долларов – 24 канала).

Кстати, на картине есть защитное стекло, так что полотно не повредилось.

Активистки приклеили по одной руке к стене под картиной, а затем одна из них сказала:

Что ценнее – искусство или жизнь? Это стоит больше еды? Стоит ли оно больше правосудия?

Отмечается, что активисты Just Stop Oil хотят, чтобы правительство приостановило действие новых лицензий на нефть и газ.

"Вас больше беспокоит защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Горючее недоступно для миллионов голодных и замерзших семей. Они не могут себе позволить даже разогреть банку супа", – подчеркнула одна из активисток.

Как активистки залили супом картину Ван Гога: смотрите видео

Напомним, что в 2021 году на художественной выставке в Сеуле, в Южной Корее, пара испортила граффити американского художника, стоимость которого оценивается в 440 тысяч долларов. Они решили, что краска и кисточки наряду с произведением искусства – не часть экспозиции, а интерактив для посетителей.

Когда в галерее были обнаружены повреждения, администрация сразу связалась с полицией. Также директор галереи провел переговоры с художником. Пока не понятно, чем закончилась эта история.