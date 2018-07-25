Вандал разбил звезду Трампа на Аллее славы в Голливуде

В Лос-Анджелесе на Аллее славы Голливуде вандал разбил звезду президента США Дональда Трампа и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщил журналист NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес на своей странице в Twitter.

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Отмечается, что злоумышленник пришел на Аллею славы с гитарным чехлом. Впоследствии он достал из него кирку и стал наносить удары в месте, где вылита звезда Дональда Трампа.

Он сам вызвал полицию и скрылся с места происшествия. Впоследствии появилась информация, что он сам сдался полиции.