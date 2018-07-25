Вандал розбив зірку Трампа на Алеї слави у Голлівуді
У Лос-Анджелесі на Алеї слави Голлівуді вандал розбив зірку президента США Дональда Трампа та зник з місця події.
Про це повідомив журналіст NBC Los Angeles Джонатан Гонсалес на своїй сторінці у Twitter.
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Зазначається, що зловмисник прийшов на Алею слави з гітарним чохлом. Згодом він дістав з нього кирку та став наносити удари у місці де вилита зірка Дональда Трампа.
Згодом він сам викликав поліцію та зник з місця події. Згодом з'явилася інформація, що він сам здався поліції.
Джерело: 24 Канал
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