Вандализм на могиле УПА: Польша назвала это попыткой рассорить ее с Украиной

МИД Польши назвал вандализм на могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве попыткой подорвать добрососедские отношения государства с Украиной. Ведомство пообещало, что компетентные органы возьмутся за расследование.

"Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", – сообщили в Твиттере МИД Польши.

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Дипломатическое ведомство Польши заверило, что соответствующие службы будут расследовать этот вопрос.

Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby zbadają sprawę. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) January 21, 2020

Что известно о вандализме на могиле УПА в Польше

20 января стало известно, что на горе Монастырь возле села Верхраты в Польше неизвестные сняли и сбросили в яму мемориальную таблицу над могилой воинов УПА. Это герои, которые погибли в результате боя с НКВДистами 2-3 марта 1945 года.

Вандалы сорвали и вышитые полотенца с деревьев, которые польские активисты и интеллигенция повесили осенью, чтобы почтить погибших.

На могиле размещена надпись: "Погибли в борьбе за Украину". На таблице были указаны только имена и даты рождения погибших воинов, без всякой символики.