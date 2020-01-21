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      Вандализм на могиле УПА: Польша назвала это попыткой рассорить ее с Украиной

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      Уничтожена табличка с могилы УПА в Польше / nasze-slowo.pl

      МИД Польши назвал вандализм на могиле воинов УПА в Подкарпатском воеводстве попыткой подорвать добрососедские отношения государства с Украиной. Ведомство пообещало, что компетентные органы возьмутся за расследование.

      "Учитывая недавние попытки поссорить народы Европы на историческом фоне, мы наблюдаем дальнейшие действия, направленные на подрыв добрососедских отношений Польши, на этот раз с Украиной. С сожалением отмечаем еще один провокационный инцидент в Монастыре", – сообщили в Твиттере МИД Польши.

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      Дипломатическое ведомство Польши заверило, что соответствующие службы будут расследовать этот вопрос.

      Что известно о вандализме на могиле УПА в Польше

      20 января стало известно, что на горе Монастырь возле села Верхраты в Польше неизвестные сняли и сбросили в яму мемориальную таблицу над могилой воинов УПА. Это герои, которые погибли в результате боя с НКВДистами 2-3 марта 1945 года.

      Вандалы сорвали и вышитые полотенца с деревьев, которые польские активисты и интеллигенция повесили осенью, чтобы почтить погибших.

      На могиле размещена надпись: "Погибли в борьбе за Украину". На таблице были указаны только имена и даты рождения погибших воинов, без всякой символики.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики История УПА Новости Польши
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