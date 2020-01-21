21:51
21 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Історична правда Путіна. Не "Вечірній Ургант", а "Вечірній Кіріл"
      Вєсті Кремля
      21:39, 20 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Вандалізм на могилі УПА: Польща назвала це спробою розсварити її з Україною

      283 Читать новость на русском
      Знищена табличка з могили УПА в Польщі / nasze-slowo.pl

      МЗС Польщі назвало вандалізм на могилі воїнів УПА у Підкарпатському воєводстві спробою підірвати добросусідські відносини держави з Україною. Відомство пообіцяло, що компетентні органи візьмуться за розслідування.

      "З огляду на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі, ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент в Монастирі", – повідомили у твітері МЗС Польщі.

      Читайте також: Культ Бандери і Мельника: Посольство Польщі обурене через слова речниці МЗС про діячів ОУН-УПА

      Дипломатичне відомство Польщі запевнило, що відповідні служби розслідуватимуть це питання.

      Що відомо про вандалізм на могилі УПА в Польщі

      20 січня стало відомо, що на горі Монастир біля села Верхрати в Польщі невідомі зняли та скинули в яму меморіальну таблицю над могилою воїнів УПА. Це герої, які загинули внаслідок бою із НКВДистами 2-3 березня 1945 року.

      Вандали зірвали й вишиті рушники з дерев, які польські активісти та інтелігенція повісили восени, аби вшанувати загиблих.

      На могилі розміщений напис: "Загинули в боротьбі за Україну". На таблиці були вказані лише імена і дати народження загиблих воїнів, без жодної символіки.

      Україні оголосили війну: Клімкін відреагував на зміну конституції Росії
      сьогодні
      17132
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі УПА Історія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:41 Грета Тунберг VS Дональд Трамп: чим запам'ятався перший день Давосу
      Світлана Попова 145
      сьогодні , 19:50 Хто такий Ігор Павловський і чому його заарештували у справі Гандзюк
      Євгенія Мазур 6431
      сьогодні , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      552
      сьогодні , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1610
      сьогодні , 19:01 Хроники Давоса: что наговорили экоактивистка Грета и антигерой Трамп
      Блоги 511
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук