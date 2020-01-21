Вандалізм на могилі УПА: Польща назвала це спробою розсварити її з Україною

МЗС Польщі назвало вандалізм на могилі воїнів УПА у Підкарпатському воєводстві спробою підірвати добросусідські відносини держави з Україною. Відомство пообіцяло, що компетентні органи візьмуться за розслідування.

"З огляду на недавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі, ми спостерігаємо подальші дії, спрямовані на підрив добросусідських відносин Польщі, цього разу з Україною. З жалем відзначаємо ще один провокаційний інцидент в Монастирі", – повідомили у твітері МЗС Польщі.

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Дипломатичне відомство Польщі запевнило, що відповідні служби розслідуватимуть це питання.

Wobec ostatnich prób skłócenia narodów Europy na tle historycznym, obserwujemy kolejne działania mające podważyć dobrosąsiedzkie relacje Polski, tym razem z Ukrainą. Odnotowujemy z ubolewaniem kolejny prowokacyjny incydent w Monasterze. Odpowiednie służby zbadają sprawę. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) January 21, 2020

Що відомо про вандалізм на могилі УПА в Польщі

20 січня стало відомо, що на горі Монастир біля села Верхрати в Польщі невідомі зняли та скинули в яму меморіальну таблицю над могилою воїнів УПА. Це герої, які загинули внаслідок бою із НКВДистами 2-3 березня 1945 року.

Вандали зірвали й вишиті рушники з дерев, які польські активісти та інтелігенція повісили восени, аби вшанувати загиблих.

На могилі розміщений напис: "Загинули в боротьбі за Україну". На таблиці були вказані лише імена і дати народження загиблих воїнів, без жодної символіки.