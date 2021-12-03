Группа подростков забросала новый дизель поезд камнями. В Укрзализныце сообщили, что хулиганы повредили окно входной двери поезда.

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АО "Укрзализныця" возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесчины ждали многие годы,

– говорят в компании.

Перевозчик сообщил о случае в Нацполицию. В результате инцидента никто не пострадал.

Что известно о новом поезде

Официально на маршруте Измаил – Одесса запустили новый поезд "Дунайский экспресс" 20 октября.

Построили поезд на Крюковском вагоностроительном заводе ДПКр-3. Его максимальная скорость – 140 километров в час. В составе поезда есть 3 вагона и 170 мест. Поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения.

Он отправляется из Одессы каждый день в 19:50 и прибывает в Измаил в 00:32. Обратно – в 01:29, а прибывает – в 06:11. Курсирует каждый день, а билет стоит 189 гривен.

Новый дизель-поезд "Дунайский экспресс" отечественного производства / Фото Укрзализныци

Новые направления Укрзализныци

2 дополнительных маршрута в Польшу запускает Укрзализныця. Поезда будут отправлять из Одессы и Львова и следовать в Перемышль.

Перевозчик назначает поезд Интерсити+ "Лыжный эксперес" из Киева в Славское на Львовщине. Он будет предварительно курсировать три дня в декабре и три дня в январе 2022 года.

Укрзализныця анонсировала запуск поезда по самому длинному в нашем государстве маршруту Мариуполь – Рахов. Пассажиры смогут преодолевать 1 806 километров, охватывая 12 областей.

Полный текст сообщения Укрзализныци в фейсбуке:

3 декабря 2021 неизвестные повредили "Дунайский экспресс" Одесса — Измаил.

Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забрасывала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда.

Об инциденте уже поставлена ​​в известность Национальная полиция.

В результате инцидента никто не пострадал. Ущерб подсчитывается.

АО "Укрзализныця" возмущено такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесщины ждали многие годы.

Напомним, дизель-поезд отечественного производства начал курсировать на маршруте Одесса – Измаил 20 ноября 2021 года.