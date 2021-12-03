Група підлітків обкидала новий дизель поїзд камінням. В Укрзалізниці повідомили, що хулігани пошкодили вікно вхідних дверей поїзда.

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АТ "Укрзалізниця" обурена такими діями хуліганів по відношенню до абсолютно нового поїзда, який тисячі мешканців Одещини очікували багато років,

– кажуть у компанії.

Перевізник повідомив про випадок Нацполіцію. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Що відомо про новий потяг

Офіційно на маршруті Ізмаїл – Одеса запустили новий поїзд "Дунайський експрес" 20 жовтня.

Виготовили потяг на Крюківському вагонобудівному заводі ДПКр-3. Його максимальна швидкість – 140 кілометрів на годину. У складі поїзда є 3 вагони й 170 місць. Потяг має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру й пристосований для перевезення маломобільного населення.

Він відправляється з Одеси щодня о 19:50 та прибуватиме до Ізмаїла о 00:32. Зворотно – о 01:29, а прибуватиме – о 06:11. Курсує щодня, а квиток коштує 189 гривень.



Новий дизель-поїзд "Дунайських експрес" вітчизняного виробництва / Фото Укрзалізниці

Нові напрямки Укрзалізниці

2 додаткові маршрути до Польщі запускає Укрзалізниця. Потяги відправлятимуть з Одеси та Львова та прямуватимуть до Перемишля.

Перевізник призначає поїзд Інтерсіті+ "Лижний експерес" з Києва до Славського на Львівщині. Він попередньо курсуватиме три дні в грудні і три дні в січні 2022 року.

Укрзалізниця анонсувала запуск поїзда з найдовшим у нашій державі маршрутом Маріуполь – Рахів. Пасажири зможуть долати 1 806 кілометрів, охоплюючи 12 областей.

Повний текст повідомлення Укрзалізниці в фейсбуці:

3 грудня 2021 року невідомі особи пошкодили "Дунайський експрес" Одеса — Ізмаїл.

Відеореєстратор зафіксував, як група підлітків в Одесі обкидала абсолютно новий дизель-поїзд камінням. Внаслідок хуліганських дій пошкоджено вікно вхідних дверей поїзда.

Про інцидент уже повідомлено Національну поліцію.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Збитки підраховуються.

АТ "Укрзалізниця" обурена такими діями хуліганів по відношенню до абсолютно нового поїзда, який тисячі мешканців Одещини очікували багато років.

Нагадаємо, дизель-поїзд вітчизняного виробництва почав курсувати на маршруті Одеса — Ізмаїл 20 листопада 2021 року.