Тем временем, в задних проходах у оккупантов продолжает третий день рваться БК (боекомплект – 24 канал) из-за обмена Тайры. По ходу разборок выяснилось, что обменяли ее на сына чеченского авторитета Мурада Саидова – Адама.

Что известно про Саидова и его сына

Мурад Саидов до 2014 жил в Украине, был членом ОПГ в Запорожской области и считался смотрящим по Мелитополю.

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После оккупации Крыма переехал туда и стал представлять интересы Кадырова на полуострове. При этом его сын Адам остался вести дела на подконтрольной территории и после начала российского вторжения в 2022 году был задержан.

Состоялся обмен, условия которого стороны договорились не афишировать. Но информация просочилась к бесноватой пропагандистке Куксенковой с Первого канала, которая недолго думая слила ее в Телеграм. И у оккупантов заполыхало.

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Ваньки никому не нужны

Переносчики "русского мира" заныли, что это плевок в лицо, потому что "отпустили нацистку", а сынок кадыровского авторитета оказался куда важнее любого русского пленника. Но что здесь удивительного?

Разве для кого-то новость, что русские ваньки из нищих деревень – никому особо не нужны? Не говоря уже про расходный материал из псевдореспублик на Донбассе, который вообще никто не считает. Ценность в России имеют только феодалы и их семьи, остальные – мусор. И никакого секрета тут нет.

Но именно за такую Россию, за такие порядки все эти "Безлеры" и воюют. Так что и возмущаться нечего.

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