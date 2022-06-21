Що відомо про Саїдова та його сина

Мурад Саїдов до 2014 жив в Україні, був членом ОЗУ в Запорізькій області і вважався за Мелітополем.

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Після окупації Криму переїхав туди й став представляти інтереси Кадирова на півострові. При цьому його син Адам залишився вести справи на підконтрольній території та після початку російського вторгнення у 2022 році був затриманий.

Відбувся обмін, умови якого сторони домовились не афішувати. Але інформація просочилася до біснуватої пропагандистки Куксенкової з Першого каналу, яка недовго думаючи, злила її в Телеграм. І в окупантів спалахнуло.

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Ваньки нікому не потрібні

Переносники "русского міра" занили, що це плювок в обличчя, тому що "відпустили нацистку", а синок кадировського авторитету виявився значно важливішим за будь-якого російського бранця. Але що тут дивного?

Хіба для когось новина, що російські ваньки з жебрацьких сіл – нікому особливо не потрібні? Не кажучи вже про витратний матеріал із псевдореспублік на Донбасі, який взагалі ніхто не рахує. Цінність у Росії мають лише феодали та їхні сім'ї, інші – сміття. І жодного секрету тут немає.

Але саме за таку Росію, за такі порядки всі ці "Безлери" і воюють. Тож і обурюватися нічого.

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