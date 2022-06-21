Німеччина ніколи ще не використовувала це законодавство. Немає жодної напрацьованої практики. І я не чула про якусь іншу країну ЄС, яка вже дійшла до конфіскації. Але німці змогли!
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Як це було
19 травня прокуратура отримала дані про депутата та майно, де він є реальним власником 14 червня вже було прийнято ухвалу слідчого судді про конфіскацію (менш як місяць!!!)
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Шольц нічого не говорив
Конфіскація стала можливою в рамках кримінального процесу, коли під час розслідування було доведено, що всупереч закону про санкції депутат та його дружина продовжували отримувати орендну плату з цих квартир.
Шольц був 16 червня в Києві, але нічого про це не сказав. Тільки 20 червня прокуратура опублікувала пресреліз, коли вже всі формальності були завершені, а дані внесені до реєстраційних книг.
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