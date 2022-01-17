Варшава анонсировала новую встречу Дуды и Зеленского
Источник:"Польское радио"
Украинский президент Владимир Зеленский вскоре может встретиться с польским коллегой Анджеем Дудой. Варшава уже анонсировала такую встречу.
О встрече заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. Его также попросили оценить вероятность эскалации конфликта на Востоке Украины. Чиновник ответил, что в последнее время переговоры с Россией проходили в разных форматах.
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Польша анонсирует консультации с союзниками
Солох рассказал, что на следующей неделе проведут многочисленные консультации среди союзников.
Наш президент встретится с президентом Украины,
– сказал политик.
Он добавил, что требования России – наглые. При этом Москва даже не думает отказываться от них.
Следует быть готовыми к нападению России
По словам чиновника, надо быть готовым к тому, о чем говорил министр обороны Британии, то есть, что Россия в ближайшие дни может напасть на Украину. Солох отмечает, что "возможен любой вариант".
Однако наименее вероятным называют нападение с захватом всей территории Украины. Хотя и его нельзя исключать, поскольку россияне исследуют свои возможности.
Предварительная встреча Зеленского и Дуды
- Президенты "Люблинского треугольника" встретились 20 декабря в резиденции в Гуте. В объединение входят Украина, Литва и Польша.
- Главный вопрос переговоров Дуды, Науседы и Зеленского – безопасность Украины. Главы государств скоординировали дальнейшие шаги в противодействии общим вызовам.
- В итоге главы государств подписали важный документ, который касается поддержки членства Украины в ЕС и НАТО.
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