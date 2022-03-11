Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев: в эти города приехало 300 тысяч украинцев

Польша стала активным союзником Украины в борьбе с российскими оккупантами. Она не только оказывает нам всяческую помощь, но и гостеприимно открыла свои двери для беженцев из Украины.

Несколько сотен украинских граждан выехали в Польшу из-за подлого нападения России. Почти все они отправились в большие города, что привело к проблеме встречи беженцев.

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В Варшаве уже нет места

Варшава и Краков стали крупнейшими центрами украинских беженцев. Эти города приняли 200 и 80-100 тысяч украинцев соответственно.

Польские власти просят беженцев приезжать в меньшие муниципалитеты, ведь Варшава и Краков просто не могут принять больше людей.

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