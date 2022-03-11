Декілька сотень українських громадян виїхало до Польщі через підлий напад Росії. Майже всі вони вирушили у великі міста, що спричинило проблему зустрічі біженців.

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У Варшаві вже немає місця

Варшава та Краків стали найбільшими осередками українських біженців. Ці міста прийняли 200 та 80 – 100 тисяч українців відповідно.

Польська влада просить біженців приїжджати у менші муніципалітети, адже Варшава та Краків просто не в змозі прийняти більше людей.

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