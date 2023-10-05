Варшава впервые получила противоракетную оборону: Блащак рассказал, что небо будет прикрывать Patriot

Польша впервые получила полноценную противоракетную оборону на базе ЗРК Patriot. Известно, что боевые дежурства начнутся с пятницы 6 октября.

О том, что Варшава получила ЗРК Patriot, рассказал премьер-министр Польши Мариуш Блащак 5 октября. Он подчеркнул, что это "историческое и новаторское событие".

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Patriot заработают в Польше впервые

Мы участвуем в историческом событии, знаковом событии. Здесь, впервые в истории, Варшава получает противоракетную оборону,

– сказал Блащак на пресс-брифинге, передает PAP.

Он отметил, что возобновил противовоздушную оборону после продолжительного перерыва. В то же время, противоракетная оборона впервые в истории страны использует очень современное оборудование. Он высказал предположение, что "самое современное оборудование в мире, каково являются системы Patriot". Этот ЗРК станет основой системы противоракетной и противовоздушной обороны "Висла".

Ранее сообщалось, что Блащак пообщается с солдатами, которые с 6 октября начнут свою службу в составе огневой группы 37-й зенитной ракетной эскадрильи. Будут обсуждаться элементы системы ЗРК Patriot. Собственно, эту систему интегрируют в общую противовоздушную систему страны.

Польша планировала купить Patriot на 15 миллиардов долларов

Обратим внимание, что в июне этого года сообщалось, что Польша в США закупит ЗРК Patriot на сумму до 15 миллиардов долларов. Об этом журналистам рассказали в Пентагоне.

Соглашение предусматривает продажу до 48 пусковых установок Patriot PAC-3, а также до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE. Кроме того, будут радары и компоненты управления.

Собственно государственный департамент, занимающийся контролем экспорта вооружений, соглашение одобрил. Благодаря этому 5 октября и стало известно, что Польша получила свои первые Patriot.

Планируемая операция улучшит потенциал противоракетной обороны Польши и будет способствовать достижению военных целей Польши по обновлению потенциала при дальнейшем повышении оперативной совместимости с США и другими союзниками,

– говорится в заявлении агентства.

Заметим, что у Украины ЗРК Patriot на дежурстве с апреля 2023 года. Эти комплексы очень важны для нашей страны, ведь они позволяют сбивать также аэробалистические ракеты. Собственно, говорится о "Кинжалах", которые россияне запускали из МиГ-31К.

В Украине эти ЗРК смогли продемонстрировать себя по полной. Ведь в условиях реальной войны сбивали даже те цели, которые, казалось бы, никому не под силу.