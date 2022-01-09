В Варшаве на улице нашли без сознания украинку с 5-месячным младенцем

В столице Польши прохожие на улице обнаружили без сознания женщину, на груди которой плакал младенец. Полиция прибыла на место и выяснила, что это гражданка Украины, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина лежала прямо посреди улицы между автомобилями. Она была без сознания, а на ее груди плакал младенец в комбинезоне и без шапочки. Поэтому прохожие вызвали полицию и скорую.

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Женщина решила погулять с ребенком

Медики, прибывшие на место вызова, выяснили что женщина была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже анализ крови показал 3 промилле алкоголя.

Правоохранители установили, что 33-летняя женщина является гражданкой Украины. Во время работы на месте, на телефон украинки звонила жена ее брата – мать ребенка. Как выяснилось, женщина, которую нашли без сознания, взяла их ребенка, чтобы погулять. В тот день у них было семейное застолье.

Родители 5-месячного младенца прибыли на место инцидента. Однако, как выяснилось, они также были пьяными. Из-за этого ребенка им не отдали. Сейчас младенец находится Интервенционном центре до усыновления. Теперь этим делом будет заниматься семейный суд Польши.

А 33-летней женщине, которую нашли пьяной на улице, грозит до 5 лет заключения.

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