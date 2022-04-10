В Варшаве включили воздушную тревогу в память о борте, который упал под Смоленском

В Варшаве прозвучала воздушная тревога в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Тогда трагедия унесла жизни высшего руководства Польши, в частности президента Леха Качиньского.

Сирены тревоги анонсировали в Польше накануне – они не связаны с событиями в Украине или с угрозой государству. Воздушная тревога, по предварительной информации, звучала в течение одной минуты.

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В Польше раскритиковали звуки сирен

По информации телеграм-канала, звуки сирен по случаю акции памяти погибших вызвали неоднозначную реакцию в обществе.

Их подвергли критике в связи с войной в Украине и акцентировали, что в Польше сейчас находятся сотни тысяч беженцев, для которых звуки воздушной тревоги означают далеко не акцию памяти.

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12-я годовщина Смоленской катастрофы будет официально отмечаться по всей Польше. В рамках памяти погибших запланированы богослужения, памятные мероприятия и кинопоказы.

Заметьте, что 10 апреля 2010 года в результате крушения самолета Ту-154, на котором польская делегация летела из Варшавы в Смоленск на торжества по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела, погибли 96 человек.

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