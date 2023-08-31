Компанию девушке составит никто другой, как сын вице-премьера страны-агрессорки Евгений Мантуров. Его отец также под санкциями стран Запада.

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Дети подсанкционных россиян строят в Европе

Стоит отметить, что 21-летняя Варвара Скоч стала самым молодым российским миллиардером по недавнему рейтингу Forbes. Имея состояние, оцененное в 2,3 миллиарда евро, она достигла значительного финансового успеха в чрезвычайно молодом возрасте.

Варвара также дочь известного олигарха и депутата госдумы от "Единой России" - Андрея Скоча. Он также признан соратником российского диктатора Владимира Путина. Однако следует отметить, что и отец, и дочь попали под санкции США.

Несмотря на торгово-экономические ограничения, Варвара продолжает вести роскошный образ жизни. В настоящее время девушка находится в романтических отношениях с 25-летним Евгением Мантуровым, отец которого занимает должность вице-премьера России и находится под санкциями.

После начала полномасштабной войны в Украине дочь олигарха и сын вице-премьера наслаждались горнолыжной поездкой в Швейцарию и пляжным отдыхом на Сейшельских островах.

Варвара Скоч и Евгений Мантуров строят, находясь под санкциями Запада / Фото Bild

Согласно недавнему отчету Forbes, количество долларовых миллиардеров в России возросло до семи. Этот беспрецедентный рост можно объяснить действующими экономическими санкциями, заставившими российских олигархов стратегически передавать свое состояние членам семьи или лицам, которым они доверяют.

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