Компанію дівчині склад ніхто інший, як син віцепрем'єра країни-агресорки Євгеній Мантуров. Його батько також перебуває під санкціями країн Заходу.

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Діти підсанкційних росіян шикують в Європі

Варто зазначити, що 21-річна Варвара Скоч стала наймолодшим російським мільярдером згідно з нещодавнім рейтингом Forbes. Маючи статки, оцінені у 2,3 мільярда євро, вона досягла значного фінансового успіху в надзвичайно молодому віці.

Варвара також є донькою відомого олігарха і депутата держдуми від "Єдиної Росії" – Андрєя Скоча. Він також визнаний соратником російського диктатора Владіміра Путіна. Однак варто зазначити, що і батько, і донька потрапили під санкції США.

Попри торговельно-економічні обмеження, Варвара продовжує вести розкішний спосіб життя. Наразі дівчина перебуває у романтичних стосунках із 25-річним Євгенієм Мантуровим, батько якого обіймає посаду віцепрем'єра Росії й також перебуває під санкціями.

Після початку повномасштабної війни в Україні, донька олігарха і син віцепрем'єра насолоджувалися гірськолижною поїздкою до Швейцарії та пляжним відпочинком на Сейшельських островах.

Варвара Скоч і Євгеній Мантуров шикують, перебуваючи під санкціями Заходу / Фото Bild

Згідно з нещодавнім звітом Forbes, кількість доларових мільярдерів у Росії зросла до семи. Це безпрецедентне зростання можна пояснити чинними економічними санкціями, які змусили російських олігархів стратегічно передавати свої статки членам родини або особам, яким вони довіряють.

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