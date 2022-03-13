Варвары, не умеющие воевать, – Подоляк о том, что Россия не отчистит репутацию еще столетиями
Похоже, сейчас Россия готова к переговорам. Однако репутацию им придется восстанавливать еще очень много времени.
Спасти "лицо" Российской Федерации на столетия вперед уже не удастся. Это очевидно. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.
Внимание Подоляк рассказал о главных пунктах, которые должен содержать будущий договор с Россией
И подчеркнул, что, может быть, россияне до конца этого еще не поняли.
Он объяснил: оккупанты не просто пришли в Украину и начали убивать мирных людей, они долгое время "понтовались". Мол, у нас самая сильная армия, "мы будем всех ставить на колени".
Теперь они видят, что это не так. Это не цивилизация. Это варвары, которые не умеют воевать,
– сказал Подоляк.
Военные страны-агрессора могут терроризировать гражданских людей и не могут нести ответственность за свои слова. А санкции будут отражаться на стране и в экономике еще сотню лет.
Более того, он также добавил, что для россиян нет ценности жизни, им все равно сколько их еще погибнет.
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