Большую роль в этом сыграла российская пропаганда. Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.

К теме У России много инструментов, – аналитик предположила, к чему еще может прибегнуть Путин

"Вас сильно не любят. Пропаганда, конечно, поработала очень хорошо в этом смысле", – отметил он.

Гозман: Хотят победы

По его словам, войны люди не хотят. Другое дело – хотят победы и капитуляции.

Ложь о Второй мировой войне создала впечатление, как о каком-то празднике. Мол, наши "катюши", а теперь гиперзвуковые ракеты стреляют, потом нас встречают с цветами, потом парад победы и все прекрасно,

– пояснил политик.

В то же время он отметил, что есть немного россиян, которые с самого начала осуждали агрессию против Украины. "Когда оккупировали Крым, было меньше 1% людей, которые посчитали это преступлением", – подчеркнул Гозман.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Гозман в эфире программы "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

Возможное новое наступление России: последние новости