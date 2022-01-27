Большую роль в этом сыграла российская пропаганда. Такое мнение высказал российский политик Леонид Гозман в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале.
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"Вас сильно не любят. Пропаганда, конечно, поработала очень хорошо в этом смысле", – отметил он.
Гозман: Хотят победы
По его словам, войны люди не хотят. Другое дело – хотят победы и капитуляции.
Ложь о Второй мировой войне создала впечатление, как о каком-то празднике. Мол, наши "катюши", а теперь гиперзвуковые ракеты стреляют, потом нас встречают с цветами, потом парад победы и все прекрасно,
– пояснил политик.
В то же время он отметил, что есть немного россиян, которые с самого начала осуждали агрессию против Украины. "Когда оккупировали Крым, было меньше 1% людей, которые посчитали это преступлением", – подчеркнул Гозман.
Гозман в эфире программы "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
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