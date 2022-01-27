Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказала политическая аналитика Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина. В общем, в ближайшие несколько недель будет понятно, решится ли Россия на полномасштабное наступление.
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По словам Золкиной, Кремлю гораздо комфортнее для достижения своих целей заставить Запад и Украину быть более договороспособными, но при этом не подвергнуться жестким санкциям Запада. В частности, отключение от SWIFT и блокировка "Северного потока-2".
Аналитика не предположила, что теперь Россия может атаковать Украину другим способом. Речь идет об объектах критической инфраструктуры, провокации, диверсии на границе, атаках в киберпространстве и энергетическом ударе путем уменьшения до минимума давления газа.
То есть у России много инструментов сейчас как одновременно сильно, но без полноценного, классического наступления давить на Украину и Запад для того, чтобы фактически все договоренности двигались в нужном Кремле направлении.
Войска России у границы Украины: последние новости
- Министерство иностранных дел Украины обратилось в посольства стран-партнеров. В нем украинское ведомство призвало не распространять панику из-за вероятного вторжения России.
- В Польше ведут переговоры о передаче Украине оружия, которое помогло бы противостоять агрессии России. Заместитель министра национальной обороны страны Марцин Оцепа отметил, что Польша "не уклоняется от оказания помощи".
- Реджеп Эрдоган заверил, что Турция выполнит свои обязательства в рамках НАТО, если Россия вторгнется в Украину. В то же время политик подчеркнул, что приоритетом является преодоление кризиса по дипломатическому пути.
- Президент США Джо Байден отметил, что может ввести санкции против Владимира Путина, если Кремль пойдет в наступление на Украину. Однако в России на это ответили, что санкции лично против российского президента ему не навредят.
- Сейчас у границы Украины находятся около 109 тысяч российских военных. Их сопровождают еще 10 – 11 тысяч дополнительных военнослужащих.
- Алексей Данилов заявил, что Россия не пойдет в наступление на Украину в ближайшее время. Совет нацбезопасности и обороны не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.