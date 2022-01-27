Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна. Загалом впродовж найближчих кількох тижнів буде зрозуміло, чи наважиться Росія на повномасштабний наступ.
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За словами Золкіної, Кремлю значно комфортніше для досягнення своїх цілей примусити Захід та Україну бути більш договороздатними, але при цьому не наразитися на жорсткі санкції Заходу. Зокрема, відключення від SWIFT та блокування "Північного потоку-2".
Аналітикиня припустила, що тепер Росія може атакувати Україну іншим способом. Мовиться про об'єкти критичної інфраструктури, провокації, диверсії на кордоні, атаки в кіберпросторі та енергетичний удар шляхом зменшення до мінімуму тиску газу.
Тобто у Росії є багато інструментів зараз як одночасно сильно, але без повноцінного, класичного наступу тиснути на Україну та Захід для того, аби фактично всі домовленості рухалися у потрібному Кремлю напрямку.
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Війська Росії біля кордону України: останні новини
- Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств країн-партнерів. У ньому українське відомство закликало не поширювати паніку через ймовірне вторгнення Росії.
- У Польщі ведуть перемовини про передачу Україні зброї, яка б допомогла протистояти агресії Росії. Заступник міністра національної оборони країни Марцін Оцєпа зауважив, що Польща "не ухиляється від надання допомоги".
- Реджеп Ердоган запевнив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у межах НАТО, якщо Росія вторгнеться в Україну. Водночас політик наголосив, що пріоритетом є подолання кризи дипломатичним шляхом.
- Президент США Джо Байден зазначив, що може запровадити санкції проти Володимира Путіна, якщо Кремль піде у наступ на Україну. Однак у Росії на це відповіли, що санкції особисто проти російського президента йому не нашкодять.
- Наразі біля кордону України перебувають приблизно 109 тисяч російських військових. Їх супроводжують ще 10 – 11 тисяч додаткових військовослужбовців.
- Олексій Данілов заявив, що Росія не піде у наступ на Україну найближчим часом. Рада нацбезпеки й оборони не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.