Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна. Загалом впродовж найближчих кількох тижнів буде зрозуміло, чи наважиться Росія на повномасштабний наступ.

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За словами Золкіної, Кремлю значно комфортніше для досягнення своїх цілей примусити Захід та Україну бути більш договороздатними, але при цьому не наразитися на жорсткі санкції Заходу. Зокрема, відключення від SWIFT та блокування "Північного потоку-2".

Аналітикиня припустила, що тепер Росія може атакувати Україну іншим способом. Мовиться про об'єкти критичної інфраструктури, провокації, диверсії на кордоні, атаки в кіберпросторі та енергетичний удар шляхом зменшення до мінімуму тиску газу.

Тобто у Росії є багато інструментів зараз як одночасно сильно, але без повноцінного, класичного наступу тиснути на Україну та Захід для того, аби фактично всі домовленості рухалися у потрібному Кремлю напрямку. Марія Золкіна Політична аналітикиня Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність української держави та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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