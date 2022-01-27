Велику роль у цьому відіграла російська пропаганда. Таку думку висловив російський політик Леонід Гозман в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі.

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"Вас сильно не люблять. Пропаганда, звісно, попрацювала дуже добре в цьому сенсі", – зазначив він.

Гозман: Хочуть перемоги

За його словами, війни люди не хочуть. Інша справа – хочуть перемоги і капітуляції.

Брехня про Другу світову війну створила враження, як про якесь свято. Мовляв, наші "катюші", а тепер гіперзвукові ракети стріляють, потім нас зустрічають з квітами, потім парад перемоги і все прекрасно,

– пояснив політик.

Водночас він зауважив, що є небагато росіян, які з самого початку засуджували агресію проти України. "Коли окупували Крим, було менше ніж 1% людей, які вважали це злочином", – наголосив Гозман.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Гозман в ефірі програми "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

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