Вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь скрыться, – Зеленский к западным лидерам

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился молчанием западных лидеров на анонс России по поводу новых обстрелов.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего обращения.

Важно На завтра Россия официально анонсировала обстрел, – Зеленский

"Вдумайтесь в чувство безнаказанности оккупантов. Они анонсируют зверства, которые запланированы. Почему? Потому что нет реакции. Потому что молчание. Ни слова, будто западные растворились на этот вечер, на этот день", – сказал президент.

Он выразил надежду, что хотя бы завтра мировые лидеры отреагируют.

Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку. Мы точно знаем, как последуют приказы по вертикали командования. Мы все знаем. И не простим ничего. Вас ждет трибунал и суд Божий, если попытаетесь скрыться,

– заявил Зеленский.

По его словам, такая дерзость агрессора является четким сигналом для Запада, что примененные против России санкции недостаточно. "Так как там не поняли, не почувствовали, не увидели, что мир действительно решителен, что мир действительно стремится остановить эту войну. Вы не скроетесь от этой реальности, вы не скроетесь от новых убийств в Украине", – обратился президент к мировым лидерам.

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