Про це Зеленський заявив під час вечірнього звернення.

Важливо На завтра Росія офіційно анонсувала обстріл, – Зеленський

"Вдумайтеся у відчуття безкарності окупантів. Вони анонсують звірства, які заплановані. Чому? Тому що немає реакції. Тому що мовчання. Жодного слова, ніби західні лідери розчинились на цей вечір, на цей день", – сказав президент.

Він висловив сподівання, що хоча б завтра світові лідери якось відреагують.

Ми точно знаємо, хто підготував цю атаку. Ми точно знаємо, як підуть накази за вертикаллю командування. Ми знаємо все. І не пробачимо нічого. Вас чекає трибунал і суд Божий, якщо спробуєте сховатися,

– заявив Зеленський.

За його словами, така зухвалість агресора є чітким сигналом для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо. "Бо там не зрозуміли, не відчули, не побачили, що світ дійсно рішучий що світ дійсно прагне зупинити цю війну. Ви не сховаєтеся від цієї реальності, ви не сховаєтеся від нових вбивств в Україні", – звернувся президент до світових лідерів.

Звернення Володимира Зеленського 6 березня: відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!