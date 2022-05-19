"Ваш груз 200 ждет": Укрзализныця просит российскую сторону забрать тела оккупантов

Российские военные, встретив мощное сопротивление ВСУ, продолжают массово погибать в Украине. Тела российских солдат продолжают находиться в Украине, потому что Россия отказывается забирать их.

Доставляем и храним любой груз, – Укрзализныця

В пресс-службе Укрзализныци призвали Россию забрать тела своих убитых военных. В концерне сообщили, что уже три месяца хранят тела россиян в рефрижераторных вагонах.

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Сообщается, что в специальных вагонах сотни тел убитых российских оккупантов.

Укрзализныця в соответствии с нормами гуманитарного права уже третий месяц хранит сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам,

– говорится в сообщении Укрзализныци.

Украинские железнодорожники обратились к россиянам, заявив, что их "груз 200" ждет их. Также в "Укрзализныце" опубликовали соответствующее видео.

В рефрижераторных вагонах хранят сотни российских тел.

Безумные потери России в войне против Украины

В Генштабе Вооруженных Сил Украины утром 19 мая традиционно обновили данные по потере России в войне против нашей страны. Сообщается, что уже погибли около 28 500 военных вооруженных сил России.

Только 18 мая украинские защитники и защитницы сумели ликвидировать еще 200 российских оккупантов. Только на Запорожье 18 мая ВСУ ликвидировали 20 российских военных. Еще 41 оккупант получил ранения.

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Недавно стало известно, что украинские защитники ликвидировали полковника России Дениса Козлова, отвечавшего за понтонные переправы через Северский Донец. Он был командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

Мощная оборона наших военных заставила россиян отступать в зоне Операции Объединенных сил. Там 18 мая наша группировка нанесла врагу значительные потери и отразила сразу 16 атак.

Также наши защитники продолжают освобождать Харьковщину. Там военные ВСУ уничтожили очередной российский истребитель Су-34 .

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