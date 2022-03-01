Украинцы сделали свой выбор на Майдане, – председатель Европейского совета

Глава Евросовета выступил по ситуации в Украине. Он сказал, что выбор вступления в ЕС – не только украинский, а это международное правовластие.

Также, по его словам, Владимир Путин прибег к грубой агрессии в Украине, информирует 24 канал. "Глава Кремля применяет ложь для оправдания этого", – сказал глава Евросовета.

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Мишель отметил, что выбор, которые сделали украинцы не только украинский. Это выбор всего мира.

Дорогие люди Украины, на Майдане вы сделали свой выбор за свободу демократии и правовластия. Ваш выбор – не только украинский. Это международное правовластие,

– отметил он.

Как подчеркнул глава Евросовета, из-за действий России сейчас под атакой демократия и человеческое достоинство. "Это политический терроризм. Просто и очень четко. Международный терроризм", – добавил он.

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