Також, за його словами, Володимир Путін вдався до брутальної агресії в Україні, інформує 24 канал. "Глава Кремля застосовує брехню для виправдання цього", – сказав очільник Євроради.
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Голова Євроради: Дії Росії – міжнародний тероризм
Мішель наголосив на тому, що вибір, які зробили українці не є лише українським. Це вибір усього світу.
Дорогі люди України, на Майдані ви зробили свій вибір за свободу демократії та правовладдя. Ваш вибір – не тільки український. Це міжнародне правовладдя,
– зазначив він.
Як підкреслив очільник Євроради, через дії Росії зараз під атакою демократія і людська гідність. "Це політичний тероризм. Просто і дуже чітко. Міжнародний тероризм", – додав він.
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