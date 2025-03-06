Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail. Ракеты требуют точных данных для наведения, которые ранее предоставляли американские службы.

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Storm Shadow могут стать бесполезными для Украины

Решение США ограничить передачу разведывательной информации союзникам может серьезно повлиять на эффективность ракет Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании.

По данным издания, Вашингтон больше не передает Лондону разведывательные данные, которые ранее маркировались как "Rel UKR" (разрешены для передачи Украине). Это может иметь критические последствия, ведь крылатые ракеты Storm Shadow требуют точных координат цели, полученных со спутниковой и другой разведки.

Блокировка обмена разведданными произошло на фоне изменений в подходе США к поддержке Украины. Администрация Трампа пересматривает стратегию военной помощи и пытается давить на союзников для увеличения их вклада в поддержку Киева.

Британские военные пока не комментируют возможное влияние этих ограничений на эффективность Storm Shadow. В то же время эксперты отмечают, что без доступа к разведданным США Украина может иметь значительные трудности с использованием этих ракет для высокоточных ударов по позициям российских оккупантов.