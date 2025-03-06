Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Daily Mail. Ракети потребують точних даних для наведення, які раніше надавали американські служби.

Читайте також Можуть стати безнадійними: військовий пояснив, як без розвідданих США працюватимуть Storm Shadow

Storm Shadow можуть стати марними для України

Рішення США обмежити передачу розвідувальної інформації союзникам може серйозно вплинути на ефективність ракет Storm Shadow, які Україна отримала від Великої Британії.

За даними видання, Вашингтон більше не передає Лондону розвідувальні дані, які раніше маркувалися як "Rel UKR" (дозволені для передачі Україні). Це може мати критичні наслідки, адже крилаті ракети Storm Shadow потребують точних координат цілі, отриманих із супутникової та іншої розвідки.

Блокування обміну розвідданими відбулося на тлі змін у підході США до підтримки України. Адміністрація Трампа переглядає стратегію військової допомоги та намагається тиснути на союзників для збільшення їхнього внеску у підтримку Києва.

Британські військові поки що не коментують можливий вплив цих обмежень на ефективність Storm Shadow. Водночас експерти зауважують, що без доступу до розвідданих США Україна може мати значні труднощі з використанням цих ракет для високоточних ударів по позиціях російських окупантів.