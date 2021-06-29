Вашингтон загнал Россию в международную изоляцию, – Печий
Источник:24 канал
В отношениях США и России наступил очередной "черный" этап. Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что уже с 1 августа 2021 года полностью прекратится выдача американских виз россиянам.
Но и на этом Вашингтон не остановился. Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора".
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Заявления США
Теперь Госдеп США рекомендует американцам отказаться от любых поездок в Россию. И причины такого призыва достаточно красноречивые – "из-за терроризма, преследований, ограниченных возможностей американского посольства и произвольного применения местного законодательства".Напомним. В мае 2021 года США уже сокращали перечень россиян, которые гипотетически могут получить визы. Теперь же США намерены полностью остановить поток россиян в Америку.
Кроме того, как пояснил Печий американцам настойчиво не рекомендуют ехать в оккупированный Крым, а тем более – на Северный Кавказ из-за прецедентов с похищением людей.
"Госдеп четко дал понять – поездка американца в Россию может обернуться для него кошмаром", – сказал Печий.
Изоляция России
В заявлении также говорится, что американцы могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.
Так, Вашингтон банально загнал Россию в международную изоляцию,
– считает Печий.
Как он пояснил, даже если другие западные страны не введут аналогичные ограничения, то их граждане точно прислушиваются к американским рекомендациям. "Белый дом дал понять Кремлю – мы готовы к диалогу, но только на расстоянии", – подытожил журналист.
Внимание Россиянам с августа перестанут выдавать визы в США
Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора":