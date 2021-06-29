Вашингтон загнал Россию в международную изоляцию, – Печий

В отношениях США и России наступил очередной "черный" этап. Американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что уже с 1 августа 2021 года полностью прекратится выдача американских виз россиянам.

Но и на этом Вашингтон не остановился. Об этом рассказал Алексей Печий в своем видеоблоге "Теории заговора".

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Заявления США

Теперь Госдеп США рекомендует американцам отказаться от любых поездок в Россию. И причины такого призыва достаточно красноречивые – "из-за терроризма, преследований, ограниченных возможностей американского посольства и произвольного применения местного законодательства".

. В мае 2021 года США уже сокращали перечень россиян, которые гипотетически могут получить визы. Теперь же США намерены полностью остановить поток россиян в Америку.

Кроме того, как пояснил Печий американцам настойчиво не рекомендуют ехать в оккупированный Крым, а тем более – на Северный Кавказ из-за прецедентов с похищением людей.

"Госдеп четко дал понять – поездка американца в Россию может обернуться для него кошмаром", – сказал Печий.

Изоляция России

В заявлении также говорится, что американцы могут стать жертвами преследований, жестокого обращения и вымогательства.

Так, Вашингтон банально загнал Россию в международную изоляцию,

– считает Печий.

Как он пояснил, даже если другие западные страны не введут аналогичные ограничения, то их граждане точно прислушиваются к американским рекомендациям. "Белый дом дал понять Кремлю – мы готовы к диалогу, но только на расстоянии", – подытожил журналист.

Внимание Россиянам с августа перестанут выдавать визы в США

Смотрите полностью видеоблог "Теории заговора":