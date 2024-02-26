По словам представителя израильского посольства, мужчина был им незнакомым. Сейчас мотивы этого поступка остаются неизвестными.

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Подробности инцидента в Вашингтоне

Спасатели прибыли на место происшествия после телефонного звонка, которым им сообщили о самоподжоге мужчины возле израильского дипломатического представительства в Вашингтоне.

Прибыв на место экстренные службы обнаружили, что пожар уже ликвидирован сотрудниками секретной службы, которые отвечают за безопасность посольства.

Представитель пожарной службы сообщил, что пострадавшего доставили в местную больницу с "тяжелыми травмами, несовместимыми с жизнью".

Сейчас мотивы такого поступка остаются неизвестными.

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