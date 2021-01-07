В Вашингтоне продлят режим чрезвычайной ситуации. Все из-за беспорядков в столице в поддержку Дональда Трампа.

Режим ЧП будет действовать 15 дней – до момента инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она должна состояться 20 января. Об этом говорится на сайте администрации Вашингтона.

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Какая причина

В частности, мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер заявила о продлении режим ЧС из-за акций в поддержку действующего главы США Дональда Трампа.

Сегодня протесты переросли в насилие. Многие прибыли в округ с оружием и участвовали в насилии и разрушении. Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и мятежное поведение может распространиться,

– объяснила она.

Также добавила, что Трамп и дальше "разжигает гнев и насилие". Тот заявляет, будто президентские выборы в стране сфальсифицировали.

Беспорядки в Вашингтоне: что произошло

6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протест по его же призыву. Тот не признает свое поражение на президентских выборах,

Митинги обернулись штурмом здания Конгресса США, где проходило заседание относительно утверждения победы Байдена.

Заседания Конгресса прервали, законодателей эвакуировали, а в городе ввели комендантский час.

После прорыва в Капитолий, погромов и стрельбы с погибшими Конгресс США возобновил заседание, на котором должен утвердить победу Байдена на выборах.

Подробнее обо всем, что происходило в Вашингтоне 6 января – читайте в нашем материале.