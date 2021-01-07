Инаугурация Байдена: Вашингтон продолжил режим чрезвычайной ситуации из-за беспорядков
В Вашингтоне продлят режим чрезвычайной ситуации. Все из-за беспорядков в столице в поддержку Дональда Трампа.
Режим ЧП будет действовать 15 дней – до момента инаугурации избранного президента Джо Байдена. Она должна состояться 20 января. Об этом говорится на сайте администрации Вашингтона.
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Какая причина
В частности, мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер заявила о продлении режим ЧС из-за акций в поддержку действующего главы США Дональда Трампа.
Сегодня протесты переросли в насилие. Многие прибыли в округ с оружием и участвовали в насилии и разрушении. Они нарушили безопасность Капитолия, и их деструктивное и мятежное поведение может распространиться,
– объяснила она.
Также добавила, что Трамп и дальше "разжигает гнев и насилие". Тот заявляет, будто президентские выборы в стране сфальсифицировали.
Беспорядки в Вашингтоне: что произошло
- 6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протест по его же призыву. Тот не признает свое поражение на президентских выборах,
- Митинги обернулись штурмом здания Конгресса США, где проходило заседание относительно утверждения победы Байдена.
- Заседания Конгресса прервали, законодателей эвакуировали, а в городе ввели комендантский час.
- После прорыва в Капитолий, погромов и стрельбы с погибшими Конгресс США возобновил заседание, на котором должен утвердить победу Байдена на выборах.
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