У Вашингтоні продовжать режим надзвичайної ситуації. Все через заворушення у столиці на підтримку Дональда Трампа.

Режим НС діятиме 15 днів – до моменту інавгурації обраного президента Джо Байдена. Вона повинна відбутися 20 січня. Про це мовиться на сайті адміністрації Вашингтона.

До теми Конгрес знову зібрався, аби затвердити перемогу Байдена

Яка причина

Зокрема, мер округу Колумбія Мюріел Баузер заявила про продовження режим НС через акції на підтримку чинного глави США Дональда Трампа.

Сьогодні протести переросли в насильство. Багато хто прибув до округу зі зброєю і брав участь в насильстві і руйнуванні. Вони порушили безпеку Капітолію, і їх деструктивна і бунтівна поведінка може поширитися,

– пояснила вона.

Також додала, що Трамп і надалі "розпалює гнів і насильство". Той заявляє, начебто президентські вибори в країні сфальсифікували.

Заворушення у Вашингтоні: що відбулося

6 січня прихильники Дональда Трампа вийшли на протест на його ж заклик. Той не визнає свою поразку на президентських виборах,

Мітинги обернулися штурмом будівлі Конгресу США, де відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Байдена.

Засідання Конгресу перервали, законодавців евакуювали, а у місті запровадили комендантську годину.

Після прориву Капітолію, погромів і стрільби з загиблими Конгрес США відновив засідання, на якому має затвердити перемогу Байдена на виборах.

Детальніше про все, що відбувалось у Вашингтоні 6 січня – читайте у нашому матеріалі.