Перед инаугурацией новоизбранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне усилили меры безопасности. Мэр столицы Мюриел Баузер заявила, что такие меры отныне станут нормой в городе.

Вашингтон будет сохранять усиленные меры безопасности и после инаугурации Байдена 20 января. Об этом заявила Мюриел Баузер, пишет "Голос Америки".

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Всей стране придется подстроиться до того, как наша разведка, правоохранители на каждом уровне воспринимают абсолютно реальную и существующую угрозу нашей стране,

– сказала чиновница.

Однако она не ожидает, что Нацгвардия и дальше будет находиться в городе, или, что сохранят ограждения, установленные в центральной части Вашингтона.

Ситуация в Вашингтоне: главное

6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий, где должны были объявить официальные результаты выборов президента.

Из-за этого возникли стычки и стрельба.

В результате беспорядков погибли 5 человек.

По данным ФБР, в день инаугурации Байдена готовятся новые вооруженные протесты.

В городе усилили меры безопасности, а 20 января Вашингтон будут охранять 25 тысяч нацгвардейцев.



Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала