Перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні посилили заходи безпеки. Мер столиці Мюріель Баузер заявила, що такі заходи відтепер стануть нормою у місті.

Вашингтон зберігатиме посилені заходи безпеки і після інавгурації Байдена 20 січня. Про це заявила Мюріель Баузер, пише "Голос Америки".

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Всій країні доведеться підлаштуватись до того, як наша розвідка, правоохоронці на кожному рівні сприймають абсолютно реальну та наявну загрозу нашій країні,

– сказала чиновниця.

Однак вона не очікує на те, що Нацгвардія і далі перебуватиме у місті, або, що збережуть огорожі, встановлені у центральній частині Вашингтона.

Ситуація у Вашингтоні: головне

6 січня прихильники Трампа штурмували Капітолій, де мали оголосити офіційні результати виборів президента.

Через це виникли сутички та стрілянина.

Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.

За даними ФБР, у день інавгурації Байдена готуються нові збройні протести.

У місті посилили заходи безпеки, а 20 січня Вашингтон охоронятимуть 25 тисяч нацгвардійців.



Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу