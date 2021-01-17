У Вашингтоні посилені норми безпеки стануть новою нормою, – мер столиці
Перед інавгурацією новообраного президента США Джо Байдена у Вашингтоні посилили заходи безпеки. Мер столиці Мюріель Баузер заявила, що такі заходи відтепер стануть нормою у місті.
Вашингтон зберігатиме посилені заходи безпеки і після інавгурації Байдена 20 січня. Про це заявила Мюріель Баузер, пише "Голос Америки".
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Всій країні доведеться підлаштуватись до того, як наша розвідка, правоохоронці на кожному рівні сприймають абсолютно реальну та наявну загрозу нашій країні,
– сказала чиновниця.
Однак вона не очікує на те, що Нацгвардія і далі перебуватиме у місті, або, що збережуть огорожі, встановлені у центральній частині Вашингтона.
Ситуація у Вашингтоні: головне
- 6 січня прихильники Трампа штурмували Капітолій, де мали оголосити офіційні результати виборів президента.
- Через це виникли сутички та стрілянина.
- Внаслідок заворушень загинуло 5 людей.
- За даними ФБР, у день інавгурації Байдена готуються нові збройні протести.
- У місті посилили заходи безпеки, а 20 січня Вашингтон охоронятимуть 25 тисяч нацгвардійців.
Головне про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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