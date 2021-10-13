Из-за схода с рельсов одного из вагонов весь поезд застрял в тоннеле. Поэтому в целом 400 пассажиров провели в темноте более часа.

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Известно, что контакт с рельсами потерял один из 12 вагонов. Что этому предшествовало – пока не известно, расследованием инцидента уже занялась полиция.

Ожидаются задержки движения поездов в оба направления (на синей линии) из-за схода с рельсов поезда недалеко от станции "Арлингтонское кладбище",

– говорится в сообщении.

Пассажиров пришлось эвакуировать спасателям. Они выводили людей по тоннелю на расстояние около 600 метров.

Обратите внимание! Предварительно, в результате аварии никто не пострадал.

В Украине в последнее время также происходили подобные аварии. Правда, с рельсов сходили вагоны пассажирских поездов "Укрзализныци". Среди недавних случаев:

В Киевской области на участке Васильков – Боярка 10 июля поезд сошел с рельсов. Обошлось без пострадавших, но ряд поездов задержался.

Вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд № 357 сообщением Рахов – Киев. Собственно сошли с рельсов локомотив и три колесные пары первого вагона. Инцидент произошел поздним вечером 7 августа

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