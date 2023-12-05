В настоящее время территория возле места взрыва оцеплена сотрудниками ФБР, а дорога – перекрыта. Как сообщили в местной полиции, продолжаются следственные действия.

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Дом взлетел в воздух

Инцидент произошел 4 декабря вечером. Известно, что полиция получила вызов, что из жилого дома кто-то стрелял из сигнального оружия. На место выехали стражи порядка с ордером, чтобы провести обыск.

Когда полицейские прибыли на место вызова и пытались войти в дом, внутри прозвучало несколько выстрелов. Сразу после этого здание взорвалось. Пока неизвестно, что стало причиной столь мощного взрыва. Продолжаются следственные действия и правоохранители устанавливают все детали инцидента.

Вблизи Вашингтона взорвался дом: смотрите видео

В местной полиции сообщили, что прибывшие на вызов правоохранители получили лишь легкие травмы, но точное количество пострадавших по состоянию на данный момент не сообщалось. Кроме того, также неизвестно, в каком состоянии подозреваемый, и задержали ли его правоохранители.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. О разрушении или повреждении других жилых домов возле Вашингтона не сообщалось.

Что происходило после взрыва: смотрите видео

На границе между США и Канадой раздался взрыв

На мосту, расположенном на границе между США и Канадой раздался мощный взрыв. Инцидент произошел 22 ноября, в канун Дня благодарения.

Как сообщают свидетели, взорвался автомобиль на контрольно-пропускном пункте на мосту возле Ниагарского водопада – Rainbow Bridge. В результате взрыва погибли два человека, находившиеся в салоне автомобиля. Также ранение получил пограничник.

В сети предполагают, что этот взрыв был спланирован и является "попыткой теракта". Издание Fox News, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, утверждало, что, вероятно, нападение должно было быть более масштабным и злоумышленники планировали убить многих людей. Впрочем, официальные представители власти воздерживаются от подобных комментариев. В настоящее время идет следствие.