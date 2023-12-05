Наразі територія біля місця вибуху оточена співробітниками ФБР, а дорога – перекрита. Як повідомили у місцевій поліції, тривають слідчі дії.

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Будинок злетів у повітря

Інцидент стався 4 грудня увечері. Відомо, що поліція отримала виклик, що з житлового будинку хтось стріляв із сигнальної зброї. На місце виїхали правоохоронці з ордером, аби провести обшук.

Коли поліцейські прибули на місце виклику й намагалися увійти до будинку, всередині пролунало кілька пострілів. Відразу після цього будинок вибухнув. Наразі невідомо, що стало причиною такого потужного вибуху. Тривають слідчі дії й правоохоронці встановлюють усі деталі інциденту.

Поблизу Вашингтона вибухнув будинок: дивіться відео

У місцевій поліції повідомили, що правоохоронці, які прибули на виклик отримали лише легкі травми, але точна кількість постраждалих станом на зараз не повідомлялася. Крім того, також невідомо, у якому стані підозрюваний, і чи затримали його правоохоронці.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Про руйнування чи пошкодження інших житлових будинків біля Вашингтона не повідомляли.

Що відбувалося після вибуху: дивіться відео

На кордоні між США і Канадою пролунав вибух

На мосту, що розташований на кордоні між США і Канадою пролунав потужний вибух. Інцидент стався 22 листопада, напередодні Дня подяки.

Як повідомляють свідки, вибухнув автомобіль на контрольно-пропускному пункті, що на мосту біля Ніагарського водоспаду – Rainbow Bridge. Унаслідок вибуху загинуло двоє осіб, що були в салоні автомобіля. Також поранення отримав прикордонник.

У мережі припускають, що цей вибух був спланованим і є "спробою теракту". Видання Fox News, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, стверджувало, що, ймовірно, напад мав бути масштабніший і зловмисники планували вбити багато людей. Втім, офіційні представники влади утримуються від подібних коментарів. Нині триває слідство.