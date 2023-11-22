На місці інциденту вже працюють представники ФБР. За попередніми даними, вибух вже кваліфікували як "спробу теракту".

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На кордоні США й Канади пролунав вибух

На кордоні США й Канади 22 листопада вибухнув автомобіль. Інцидент стався на контрольно-пропускному пункті, що на мосту біля Ніагарського водоспаду, – Rainbow Bridge.

Наразі відомо, що унаслідок вибуху загинуло двоє осіб, які були в салоні автомобіля. Відомо також, що поранення отримав прикордонник. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

На мосту біля Ніагарського водоспаду вибухнув автомобіль: дивіться відео

Нині на місці інциденту працює група ФБР. Видання Fox News, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, стверджує, що це була "спроба теракту". Ймовірно, напад мав бути масштабніших й зловмисники планували вбити багато людей. Втім, офіційні представники влади утримуються від подібних коментарів.

До слова, адміністрація міста Ніагара-Фоллс, що в канадській провінції Онтаріо, стверджує, що автомобіль намагався виїхати з Канади до США. Коли транспортний засіб стояв на пропускному пункті, пролунав вибух.

Після вибуху правоохоронці наказали усім водіям, які перетнули кордон зі США, повернутися в Канаду. У цей час слідчі перевірятимуть усі транспортні засоби на наявність вибухових пристроїв.

Наразі усі чотири наземні пункти пропуску між двома країнами закриті.