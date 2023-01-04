В комментарии Суспільному мэр Васильевки Сергей Калиман опроверг информацию о том, что "хлопок" посетил так называемую "комендатуру" города. На самом же деле прилетело в отель рядом, в котором находились оккупанты.

Напомним Оккупанты скулят о попадании в военную комендатуру в Васильевке: это может быть провокацией

Могли погибнуть десятки оккупантов

Сергей Калиман отметил, что возле здания так называемой "комендатуры" была гостиница, в которой поселились оккупанты. Прилетело именно туда. Количество погибших оккупантов пока не известно, но мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ликвидированных можно считать десятками. То же и с ранеными.

В результате взрыва в Васильевке, здание гостиницы испытало серьезные разрушения. Вблизи места взрыва разбросаны обломки стекла от выбитых окон. А вот россияне в сети пишут, что гражданских, к счастью, в отеле не было и многие оккупанты погибли.

Следует отметить, что Генштаб ВСУ еще не подтвердил удар по Васильевке. Вероятно, стоит ждать хороших новостей. Однако коллаборант и гауляйтер временно оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий в комментарии российским пропагандистам уже заявил о 5 погибших и 15 раненых. Но следует понимать, что цифры, как обычно, могут быть занижены.

Последствия "хлопка" в Васильевке: смотрите видео

В России до сих пор приходят в себя от Макеевки

Пока в Васильевке снова гибнут оккупанты, в России еще приходят в себя от удара по училищу в Макеевке в новогоднюю ночь. После точного удара разрушено здание местного училища, где находились сотни оккупантов.

Сначала минобороны России заявило о 63 погибших, а через 3 суток после атаки – о 89. В Москве вину решили списать на мобилизованных, которые находились в помещении. Мол, все они начали использовать телефоны и именно так их нашли ВСУ. Однако спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что виновато здесь российское командование, ведь мобилизованных разместили в совсем не пригодном для этого помещении.

А еще в России врут, что "ответным огнем" якобы уничтожили систему HIMARS, а затем еще 4 единицы этого оружия в Дружковке, где россияне ударили по ледовой арене. То есть, если верить минобороны России, то Украина потеряла 28 из 23 предоставленных Вашингтоном HIMARS. Больше о "кремлевской математике" читайте здесь.