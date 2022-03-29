Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отчиталась о результатах работы гуманитарных коридоров 29 марта 2022 года

Внимание Есть люди, которые после принудительного вывоза в Россию вернулись в Украину, – Верещук

В Васильевке сегодня целый день оккупанты блокируют колонны автобусов для эвакуации и грузовики с гуманитарной помощью,

– отметила Верещук.

Министр подчеркнула, что гуммпомощь направили еще утром в Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

Также враги заблокировали организованные колонны людей на частном транспорте, которые двигались по маршруту в Запорожье из Токмака и Энергодара.

"Мы ведем переговоры с оккупантами, чтобы их пропустили с самого утра в Запорожье", – подчеркнула Верещук.

Справка. По согласованным 3 гуманитарным коридорам сегодня на собственном транспорте в Запорожье доехали 1 665 человек. Из них 936 человек из Мариуполя и 729 жителей городов Запорожской области.