Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона відзвітувала про результати роботи гуманітарних коридорів 29 березня 2022 року
Увага Є люди, які після примусового вивезення в Росію повернулися в Україну, – Верещук
У Василівці сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою,
– зазначила Верещук.
Міністерка наголосила, що гумдопомогу направили ще зранку до Бердянська, Мелітополя і Енергодару.
Також вороги заблокували організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту до міста Запоріжжя з Токмака та Енергодару.
"Ми ведемо перемовини з окупантами, щоб їх пропустили з самого ранку до Запоріжжя", – наголосила Верещук.
Дивіться вечірній брифінг Ірини Верещук за 29 березня: відео